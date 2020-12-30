Волонтеры поздравили более 250 тысяч детей в рамках акции "Новый год в каждый дом"

Праздничные подарки от Деда Мороза и Снегурочки получили ребята по всей стране

Около 130 тысяч добровольцев решили устроить новогоднюю сказку для детей во всех регионах России. Волонтеры прошли обучение и в образах Дедов Морозов и Снегурочек подарили подарки более 250 тысячам ребят в рамках акции "Новый год в каждый дом".

Поздравления получили дети из социальных учреждений и семей, оказавшихся в сложной ситуации, а также юные пациенты стационаров и ребята, родители которых работают с больными коронавирусом. Сладкие подарки добровольцы приобрели на средства фонда акции #МЫВМЕСТЕ, а также благодаря партнерам и всем россиянам, положившим конфеты и игрушки в "Корзины радости". Желающие могут оставить подарки в 722 магазинах в 76 регионах. Специальные зоны организованы Общероссийским народным фронтом. Наборы для детей медработников сформировал онлайн-сервис "Сбермаркет", также помогали гипермаркеты "Ашан", "Мегамарт" и "Бубльгум".

К каждому ребенку волонтеры искали индивидуальный подход – в зависимости от потребностей и жизненной ситуации, поэтому поздравления получились творческими. Кроме того, соблюдались эпидемиологические требования каждого региона. Так, например, в Санкт-Петербурге был организован автопробег: около 2 тысяч ребят в детских больницах получили подарки от волонтеров #МЫВМЕСТЕ, фонда продовольствия "Русь" и сети магазинов "Магнит". А московские студенты-спасатели поздравили юных пациентов Морозовской детской клинической больницы необычным способом: спустили подарки с крыши в костюмах Дедов Морозов и передали их через окна. В Екатеринбурге детей поздравил пилот, Герой России Дамир Юсупов.

Представители партии "Единая Россия", в свою очередь, украсили госпитали для пациентов с коронавирусом и приемные покои больниц во всех российских регионах в рамках акции "Добрый Новый год". Кроме того, медработникам ежедневно передают 50 тысяч наборов горячего питания.

Резиденты арт-кластера "Таврида" и активисты движения "Волонтеры культуры" запустили акцию #ЕлкиАрт, распространив новогоднее настроение по улицам российских городов. Волонтеры провели праздничные концерты, мастер-классы и представления прошли в 1024 жилых дворах. Кроме того, к мероприятиям присоединились более 14 тысяч человек, которые работали над созданием 802 новогодних елок. Участники конкурса "Большая перемена" и члены РДШ обратили внимание россиян на квартиры, офисы, магазины, библиотеки, классы и другие помещения, призвав украсить окна всех желающих. По хештегу #НовогодниеОкна в социальных сетях вышло более 79 тысяч публикаций. Авторов лучших работ объявят на онлайн-вечеринке "Новый год Больших перемен" в сообществе конкурса во "ВКонтакте" 31 декабря.

Также традиционно стартовала благотворительная акция "Елка желаний", которую 5 декабря на онлайн-марафоне запустил Владимир Путин. Президент уже исполнил мечты двух ребят – Александра Колясникова из Тульской области и Дмитрия Ащепкова из Челябинской области. Всего на "Елку желаний" в 2020 году подали 26 492 заявки – и более 16 тысяч из них уже разобрали. Все мечты детей будут исполнены до конца февраля. Принять участие в акции можно на официальном сайте.

Федеральное агентство по делам молодежи организовало проект "Тайный Дед Мороз", в котором приняли участие более 42 тысяч человек. Россияне смогли не только обменяться подарками, но и найти новых друзей. Акция продлится до 10 января.

А проекты платформы "Россия – страна возможностей", "Мастера гостеприимства" и "ТопБЛОГ" запустили акцию "Народная новогодняя столица", которая проходит по всей России. Победителя определят 30 декабря. В "Народную новогоднюю столицу" в 2021 году приедут эксперты от "ТопБЛОГ", а "Мастера гостеприимства" снимут эксклюзивное тревел-шоу о городе.