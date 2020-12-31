"Ночной Контакт" проведет большое новогоднее шоу в VK

В последний день уходящего года, 31 декабря, в студии "Ночного Контакта" соберутся Ольга Бузова, Мари Краймбрери, Ramil', Jony, Dabro, Mary Gu, Mia Boyka и многие другие. Они станут участниками трехчасового шоу "Новый год в VK Хаус".

"Новый год в VK Хаус" – альтернатива новогодним телевизионным "огонькам". В студию шоу приходят топовые блогеры и кумиры молодежи, которые выступают со своими песнями и дарят людям новогоднее настроение.

Ведущими программы будут Стас Ярушин и Костя Пушкин. Среди приглашенных блогеров Карина Кросс, Дава, Егор Шип, Артур Бабич, Валя Karna.val, Аня Покров и другие. Они также примут участие в легких новогодних играх.

Также знаменитости будут общаться с поклонниками в прямом эфире при помощи видеозвонков в VK. Зрители смогут примерить на себя необычные маски и выбрать любой фон, чтобы перенестись из дома на солнечный пляж или в открытый космос.

Подписчики смогут выиграть умную колонку от Mail.ru Group с голосовым помощником Марусей. Она умеет включать музыку, читать перед сном книги и помогает при запоминании таблицы умножения.

Создатели шоу запустят дополнительный конкурс в разделе "Клипы VK" в мобильном приложении. Победители получать новый IPhone 12 Mini. Для этого пользователям нужно будет внимательно следить за трансляцией и выполнять простые задания ведущих.

Начало шоу "Новый год в VK Хаус" запланировано 31 декабря в 19 часов по московскому времени.