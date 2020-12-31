Губернатор Камчатки вручил семьям ключи от нового жилья и исполнил мечты детей

Глава региона принял участие в акции "Елка желаний"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил жителям Елизово ключи от долгожданного жилья. Всего новое жилье получили 270 семей.

Как рассказал сам Владимир Викторович, новый микрорайон удалось благоустроить благодаря поддержке со стороны Правительства Российской Федерации и Президента Владимира Путина. Он также отблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина, который выделил дополнительные средства для ускорения процесса. По словам главы региона, строительство финансировалось как из федерального, так и из регионального бюджетов.

Солодов добавил, что сейчас одной из приоритетных задач стоит увеличение темпов строительства. Планы затрагивают грядущий год, но и в 2020-ом удалось сделать многое. Семьи, которым вручили ключи от квартир, встретят праздники в уюте, избавившись от аварийного и небезопасного жилья, подчеркнул он.

Этап строительства в Елизово, к примеру, удалось завершить досрочно. Участник Великой Отечественной войны Владимир Иванович Кирпиков обратился к Владимиру Солодову со словами благодарности за предоставленную возможность провожать непростой 2020-й год в новой квартире.

Также губернатор Камчатки принял участие в акции "Елка желаний". Солодов пришел к некоторым детям в костюме Деда Мороза и исполнил мечты юных жителей полуострова. Например, Вероника Сафронова хотела встретиться с Владимиром Солодовым и пообщаться с ним. Губернатор не только нашел для этого время, но и подарил ребенку конфеты, елочные игрушки, а также специальный комплект для создания картин. Таким образом, в рамках всероссийской акции "Елка желаний" от главы региона получили 12 юных жителей Камчатского края.