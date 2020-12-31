Первое поздравление президента показали на Камчатке

Традиционно российский президент обращается к нации за несколько минут до Нового года. Обращение лидера транслируют по главным федеральным каналам страны. Поздравление Владимира Путина уже показали в самом раннем регионе страны на Камчатке, журналистам удалось выяснить, что именно сказал российский лидер народу.

Одной из главных тем обращения стала пандемия коронавирусной инфекции. Глава России отметил, что все встречали 2020 год с надеждой на будущее.

"Всего через несколько минут 2020 год заканчивается. Встречая его ровно год назад мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти", – сказал Владимир Путин.

Он отметил, что сейчас кажется, будто бы уходящий год вместил в себя груз сразу нескольких лет, и оказался трудным для каждого. Для кого-то он был связан с материальными потерями, кто-то потерял близких. Однако 2020 год, как сказал президент, был связан и с надеждой на преодоление невзгод и осознанием, как много значат настоящие и искренние отношения между людьми.

Владимир Путин подчеркнул, что этот год россияне прошли с достоинством, как и подобает народу, который почитает традиции своих предков.

"Это ценности, мужество, отзывчивость и милосердие в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Мы равняемся на наших доблестных ветеранов, поколение, победившее заразу нацизма", – отметил глава.

Президент отметил, что, несмотря на обстоятельства, россиянам удалось выполнить главный "сыновий долг" и отметить 75-летие Великой Победы.

Также Владимир Путин заявил, что пандемия заставила людей пересмотреть привычный уклад жизни и скорректировать многие планы. Он подчеркнул, что в мире неизбежны испытания, однако это помогает осознать самое важное – дар человеческой жизни.

Российский лидер пожелал, чтобы трудности уходящего года поскорей канули в лету, а все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось навсегда. Он подчеркнул, что сейчас особенно важно беречь сплоченность людей.

"Вместе мы все преодолеем. Наладим и восстановим нормальную жизнь, и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией", – отметил глава.