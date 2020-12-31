В "Домодедово" возобновили полеты массовой отмены рейсов

Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Последний день года запомнится многим авиапассажирам массовой отменой рейсов в Москве. Из-за ледяного дождя в Москве отменили около 150 рейсов, в результате чего в "Домодедово" застряли сотни человек.
Однако позже авиасообщение удалось возобновить. Полеты разрешили проводить с обеих взлетно-посадочных полос аэропорта, передает АГН "Москва".
"Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Это гарантирует безопасность выполнения взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях", – приводит сообщение интернет-издание "Подмосковье сегодня".
С запасных аэродромов уже вернулось 30 из 40 рейсов. Ожидается, что в ближайшее время вылетят еще 40 самолетов.
Батька стал слишком скользким партнером для РФ
Канцлер назвала свое поздравление самым необычным за все годы