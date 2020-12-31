В "Домодедово" возобновили полеты массовой отмены рейсов

Из-за непогоды авиасообщение временно приостанавливали

Последний день года запомнится многим авиапассажирам массовой отменой рейсов в Москве. Из-за ледяного дождя в Москве отменили около 150 рейсов, в результате чего в "Домодедово" застряли сотни человек. 

Однако позже авиасообщение удалось возобновить. Полеты разрешили проводить с обеих взлетно-посадочных полос аэропорта, передает АГН "Москва".

"Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Это гарантирует безопасность выполнения взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях", – приводит сообщение интернет-издание "Подмосковье сегодня"

С запасных аэродромов уже вернулось 30 из 40 рейсов. Ожидается, что в ближайшее время вылетят еще 40 самолетов. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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