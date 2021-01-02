Дети и гробы: новогоднее обращение Зеленского обсмеяли в Сети

Дети и гробы: новогоднее обращение Зеленского обсмеяли в Сети
Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые кадры в праздничную ночь назвали неуместными

Новогоднее обращение Владимира Зеленского стало объектом насмешек в Сети, причем критиковали президента сами украинцы. Недоумение вызвала демонстрация гробов и оговорка о ялтинских пляжах.

Интернет-пользователи обратили внимание на мечту украинского лидера написать на песке пляжа Ялты "Крым – Украина". Дело в том, что на южном берегу полуострова, где находится город, лежит только крупная галька.

"Когда Украина снова получит Крым? Как ялтинский пляж станет песчаным!"

подметил один из пользователей "Фейсбук".

Но больше всего вопросов во время новогоднего обращения вызвали ритуальные принадлежности, которые показали на экране во время обращения президента к детям. Украинский композитор Владимир Быстряков поделился в "Фейсбук" впечатлениями смотревших вместе с ним речь президента ребят:

"Когда появились гробы на весь экран, мои малые спросили меня: "А чего вдруг в праздничный вечер и вдруг гробы?!"

Некоторые жители Украины считают, что Зеленский превысил свои полномочия. В этом случае президенту грозит импичмент.

Карина СИРАЗОВА

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