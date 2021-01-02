Некоторые кадры в праздничную ночь назвали неуместными

Новогоднее обращение Владимира Зеленского стало объектом насмешек в Сети, причем критиковали президента сами украинцы. Недоумение вызвала демонстрация гробов и оговорка о ялтинских пляжах.

Интернет-пользователи обратили внимание на мечту украинского лидера написать на песке пляжа Ялты "Крым – Украина". Дело в том, что на южном берегу полуострова, где находится город, лежит только крупная галька.

"Когда Украина снова получит Крым? Как ялтинский пляж станет песчаным!"

– подметил один из пользователей "Фейсбук".

Но больше всего вопросов во время новогоднего обращения вызвали ритуальные принадлежности, которые показали на экране во время обращения президента к детям. Украинский композитор Владимир Быстряков поделился в "Фейсбук" впечатлениями смотревших вместе с ним речь президента ребят:

"Когда появились гробы на весь экран, мои малые спросили меня: "А чего вдруг в праздничный вечер и вдруг гробы?!"

Некоторые жители Украины считают, что Зеленский превысил свои полномочия. В этом случае президенту грозит импичмент.