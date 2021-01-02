Дипломат ООН умерла в США при странных обстоятельствах

Некоторые детали указывают, что женщина могла сама свести счеты с жизнью

Работавшую в ООН дипломата нашли мертвой в ее квартире на Манхеттене в Нью-Йорке. Предположительно, 38-летняя женщина могла скончаться из-за самоубийства. 

Как пишет The New York Post, дипломат умерла в канун Нового года. Соседи утверждают, что она была милым и спокойным человеком. 

Полиция, прибывшая на место, обнаружила женщину, лежащей на полу вниз головой. Признаков насильственной смерти они не нашли. 

Источники заявили, что в квартире погибшей было много лекарств. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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