Оставить машину без оплаты жители столицы смогут по праздникам

В 2021 году городские парковки в Москве будут бесплатными в течение 72 дней. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Оставить машину без оплаты на улице будет можно по 22 праздничным дням. Платными останутся лишь парковки со шлагбаумами, уточнил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Так, бесплатно припарковаться в Москве можно с 1 по 9 января, 22 и 23 февраля, 8 марта, 1, 3, 9 и 10 мая, 12 и 14 июня, с 4 по 6 ноября, а также 31 декабря. Календарь опубликован в телеграм-канале Дептранса столицы.

