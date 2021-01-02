Эксперт спрогнозировал ухудшение жизни пенсионеров в 2021 году

Индексация пенсий не справится с изменением цен

В случае индексации выплат жизнь пенсионеров не улучшится, считает доцент кафедры "Финансы и кредит" школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

Индексация пенсий выше прогнозируемого уровня инфляции не учитывает повышения цен на необходимые продукты и рост тарифов ЖКХ. Он полагает, что в 2021 году жизнь российских пенсионеров лишь ухудшится.

"Когда вы берете инфляцию в целом по экономике, вы, в том числе, смотрите цены, например, на видеомагнитофоны, шарикоподшипники большого диаметра и прочие вещи, которые на хлеб не намажешь. Тот кусочек инфляции, который нужен в данном случае, он значительно отличается от среднего. У пенсионеров что? У пенсионеров продукты, ЖКХ и лекарства", – объяснил он URA.RU.

Эксперт подчеркнул, что многие из необходимых пенсионерам лекарств являются импортными, поэтому цена на них напрямую зависит от курса иностранной валюты. Вместе с тем растут цены и на необходимые продукты, поэтому, несмотря на индексацию в 6,3%, россияне станут жить хуже.

Напомним, в конце года Татьяна Голикова сообщила, что неработающим пенсионерам проиндексируют выплаты. Также Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам.