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Коронавирус отступит нескоро, а из-за действий США и Турции в международном пространстве может развернуться третья мировая война. Таким прогнозом на новый 2021 год поделился российский журналист и публицист Анатолий Вассерман.
Жить в ограничениях из-за коронавируса россиянам придется, как минимум, до осени. Компания по вакцинации может затянуться на годы, а нужный для отмены карантина уровень иммунитета накопится в больших городах к середине года, а по всей стране лишь к его концу.
"Главный урок нынешней пандемии – в том, что природа всё ещё несравненно сильнее человека и принесёт нам ещё множество неожиданностей. Лучше заранее готовиться к худшему. Хотя бы для того, чтобы лучшее стало неожиданностью приятной", – написал он в своем блоге на РЕН ТВ.
Активисты из демократической партии США могут начать захват власти в стране, поскольку показали во время выборов, что готовы совершать тяжкие преступления – к примеру, подтасовку голосов, считает Вассерман. Они возобновят массовые беспорядки и будут во всем мире вести себя как убийцы и грабители.
Американцы крайне недовольны действиями Эрдогана, поскольку он, как отмечает журналист, ведет себя аналогичным образом: объявляет зоной своих интересов всё, до чего дотянется. Он призвал внимательней присмотреться к этим странам, поскольку там "заваривается" третья мировая война.
Также он предрекает обострение конфликта на Донбассе весной. В ситуацию вмешается Вашингтон, но свои действия они будут предпринимать исходя из реакции России.
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