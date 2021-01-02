С этого года у россиян начнут забирать часть доходов по вкладам

С этого года у россиян начнут забирать часть доходов по вкладам
Фото: Галина Барбиер/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новые изменения уже вступили в силу

С 1 января в России начал действовать новый налог на вклады свыше 1 млн рублей в размере 13%. Им будут облагаться только та часть процентов, которая не превышает доход в размере установленной ключевой ставки ЦБ. 

Делать отчисления в госбюджет придется только тем, у кого суммарные доходы по вкладам будут превышать сумму в размере 42,5 тысяч рублей. Под действие нового налога попадут и валютные вклады. Их будут рассчитывать в рублях по официальному курсу ЦБ на дату получения дохода. 

Налогом не будут облагать проценты с зарплатных счетов россиян. Приступить к спору налога за 2021 год собираются в следующем году. 

Также с 1 января изменилась ставка НДФЛ для лиц, чей доход превышает 5 млн рублей в год. Им придется платить 15% вместо 13%. 

Напомним, налог на вклады предложил ввести Владимир Путин в марте 2020 года. В конце марта, после одобрения Госдумой, его принял Совет федерации. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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