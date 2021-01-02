"В России почти нет музыкальной культуры": Шульгин о современном искусстве и новых артистах

"В России почти нет музыкальной культуры": Шульгин о современном искусстве и новых артистах
Александр Шульгин. Фото: Aleksey Trishin/Russian Look/www.globallookpress.com
Из-за подлога ценностей мы пребываем в культурном кризисе, считает продюсер

Александр Шульгин – не только композитор и автор множества песен, но и талантливый продюсер. В беседе с журналистами предприниматель поделился своими взглядами на культуру и рассказал, каким видит ее будущее.

По мнению артиста, музыка - составляющая часть этого мира – не может находиться в кризисе, сейчас она просто пребывает в тупике. Это происходило не раз, а выходила эта форма выражения творчества из тупика благодаря прогрессу и инновациям, которые давали новые инструменты. Так, например, в эпоху Возрождения появился орган, а спустя время - фортепьяно. Вследствие этого возникли такие композиторы, как Бах, Моцарт, Бетховен.

"Следующий этап инноваций в деревообрабатывающей и металлургической промышленности дал нам возможность услышать большие оркестры. Дальнейшее развитие металлургической промышленности дало нам саксофон. Появилась возможность настолько изящно работать с металлом, в результате чего и появился джаз",

– объяснил Шульгин. Далее возникли синтезатор и электрогитара, а вместе с ней и рок-н-ролл. Благодаря компьютерам появилась танцевальная музыка. Композитор отметил, что именно с помощью новых инструментов люди переосмысляли известные семь нот, представляя их человечеству по-разному. Так, прогресс помог не только музыке, но и другим видам искусства.

"Сейчас ничего нового не может быть придумано, потому что все уже придумано. Нет новых инновационных инструментов, которые могут дать новый стиль, новый толчок к переосмыслению этих семи нот",

– высказался о современной музыке Шульгин. Он добавил, что как только родится новый стиль с новым звучанием, большая часть композиций уйдет в архив, и останутся лишь немногие из них. Музыкант подчеркнул:

"Все на все похоже, чтобы сделать что-то оригинальное, требуется именно талант. Так, сейчас слушателю важно, увы, всего лишь узнавание лица исполнителя. Масштабирование в СМИ по любому поводу дает возможность продвигать те или иные новые композиции".

Но, несмотря на сложности в индустрии, продюсер убежден, что музыкой заниматься стоит в любом случае: "Музыка, как ничто иное, воздействует на душу, в первую очередь человека создающего". И если у человека нет таланта, чтобы творить искусство, музыку хотя бы нужно исполнять, учиться этому с детства.

"Телевизионная известность популяризирует тех людей, которые вообще ничего не произвели, они просто что-то орут, и этого достаточно, – отметил продюсер. - В мире все циклично, и по циклам мы должны вступить в период, когда начнется спокойное пение".

Шульгин также добавил, что критерий достижения успеха у каждого свой – некоторым артистам достаточно попасть в топы Spotify или YouTube. Однако чем больше звезд в хит-парадах, тем мельче они сами по себе в историческом контексте.

На данный момент музыкальное образование в России Шульгин хорошим назвать не может. Классическая музыка теряет внимание слушателей, и ни один выпускник композиторского факультета в последнее время известным не стал.

Продюсер также отметил, что музыки стало меньше в кино – ее заменяют диалогами. Причем эту тенденцию он назвал лишь отечественной. "Экономят на музыке. Зрителя обделяют музыкой, – посетовал Шульгин. - В мире же работают профессионалы, понимающие значение музыки в аудиовизуальных произведениях. Смотрите, вот вышел только что фильм "Довод" Кристофера Нолана. 140 минут идет фильм, 120 минут звучит очень приличная музыка". Также предприниматель отметил саундтреки к сериалу "Игра престолов".

"В России почти нет музыкальной культуры. Все копируют все, не только в музыке. Мы не сможем ничего сделать, если не обратимся к корням. Нужен стимул, чтобы понять, что можно и нужно делать, и не копировать чужое",

– заявил продюсер. В нашей стране нет национальной идеи, как это было в 1930-е годы. Тогда был и потрясающий кинематограф, и музыка, добавил он. Сейчас дело обстоит иначе:

"И в музыку, в культуру втесалась потихоньку пошлость, и произошел подлог ценностей. Мы в колоссальном культурном кризисе, в перепроизводстве искусственной продукции".

Сам Шульгин начал создавать музыку еще в школьном ансамбле, но тогда его не восприняли всерьез. Продолжил композитор лишь в 26 лет. При этом музыкальной школы продюсер не окончил. "Самое лучшее образование – самообразование", – считает он. Сейчас композитор в основном слушает этническую инструментальную музыку, а из того, что звучит в масс-медиа, он для себя ничего не нашел.

"Я думаю, что с музыкой будет то же самое, что произошло и с более легким контентом, то есть с литературным контентом, блогами и так далее. То же самое, что произошло и с фотографией. Еще 50 лет назад это была высокооплачиваемая профессия, сегодня на телефон можно снимать голливудские фильмы. Следующий этап – музыка. Автоматизация вымоет всех",

– поделился своим мнением Александр Валерьевич. Будут ценны "редкие золотые архивы", остальное сменится. Однако только настоящее произведение, в отличие от того, что будет создано искусственным интеллектом, будет вызывать настоящие эмоции.

"Все, что может быть автоматизировано, в этой среде будет автоматизировано. Когда для работодателя стоимость машины будет ниже, чем себестоимость работы человека, эти места будут заняты машинами",

– считает Шульгин, ставший автором понятия "Новая среда обитания". Сейчас он трудится над исследовательской работой "Музыка слова", посвященной тому, как мелодика влияет на язык и наоборот.

В скором времени композитор планирует выпустить новый релиз: "Я работал над идеей год, собрал 27 музыкантов со всей Сибири и, используя только этнические инструменты, написал и записал 300 минут современной сибирской музыки". Кроме того, Шульгин трудится еще над одним интересным проектом: "Я взял своих новых 15 мелодий и сделал их на четырех разных музыкальных языках: на европейском, латиноамериканском, азиатском и славянском".

Также он написал несколько композиций для фильма "Стороны света", выпуск которого пришлось отложить из-за пандемии. В беседе с корреспондентом "Дни.ру" продюсер поделился:

"Тема фильма классически звучит на открывающих титрах и минималистично звучит на закрывающих титрах. То есть из одной темы у меня получилось шесть совершенно разных композиций. Вот это интересно звучит".

Карина СИРАЗОВА

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