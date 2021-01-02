Путин обошел Зеленского в популярности на Украине в Новый год

Путин обошел Зеленского в популярности на Украине в Новый год
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинцы предпочли смотреть обращение российского президента вместо своего

В новогоднюю ночь обращение Владимира Путина было более востребовано среди жителей Незалежной, нежели поздравление Владимира Зеленского. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Google. 

Так, согласно запросам, украинцы вводили фразу "С новым годом 2021" в поисковой строке значительно чаще, чем ее аналог на украинском языке – российский эквивалент оказался популярней в два раза. 

В десятку популярных запросов также вошли еще два русскоязычных: "Новый год 2021"и "С наступающим". На четвертом и пятом месте запросы "Московское время" и "Пугачева". Выступления Зеленского в этом рейтинге не оказалось. 

Как отмечает издание "Страна.ua", несмотря на политику украинизации и минимизации связи с Россией, сам народ движется в другую сторону. Подобная тенденция отмечалась и в предыдущем году. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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