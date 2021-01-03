Специалист рассказал о странных симптомах своей пациентки

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эболы в 1976 году, сообщил, что одна из его пациенток страдает от неизвестной болезни. Он предупредил, что в ближайшее время в мире может появиться новая смертоносная болезнь.

Специалист утверждает, что симптомы женщины подходят под многие инфекции – у женщины геморрагическая лихорадка, – но тесты на все возможные заболевания отрицательные, пишет МК.

Ученый предполагает, что испытуемая может быть нулевым пациентом новой смертоносной болезни. По его предположению, смертность от нее может составить 50-90%.

В ВОЗ к заявлениям ученого отнеслись с осторожностью, отметив, что если его опасения подтвердятся, то мир столкнется с ужасающей катастрофой.