Смертность 90%: ученый сообщил о появлении новой болезни

Специалист рассказал о странных симптомах своей пациентки

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эболы в 1976 году, сообщил, что одна из его пациенток страдает от неизвестной болезни. Он предупредил, что в ближайшее время в мире может появиться новая смертоносная болезнь. 

Специалист утверждает, что симптомы женщины подходят под многие инфекции – у женщины геморрагическая лихорадка, – но тесты на все возможные заболевания отрицательные, пишет МК.

Ученый предполагает, что испытуемая может быть нулевым пациентом новой смертоносной болезни. По его предположению, смертность от нее может составить 50-90%. 

В ВОЗ к заявлениям ученого отнеслись с осторожностью, отметив, что если его опасения подтвердятся, то мир столкнется с ужасающей катастрофой.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Трампу нанесли удар: против "Северного потока - 2" заработали новые санкции

Сенату США удалось обойти вето президента на оборонный бюджет

"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу

Украинцы не верят, что это принесет Москве хоть какую-то прибыль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей