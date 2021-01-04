В России окончательно определили список обязательных ЕГЭ

Школьникам не придется сдавать экзамен по иностранному языку

В России вступил в силу приказ, который окончательно определил перечень обязательных ЕГЭ. 

Так, Министерство просвещения решило, что школьникам не придется обязательно сдавать экзамен по иностранному языку, сообщает РИА "Новости". 

Обязательными по-прежнему остаются ЕГЭ по русскому языку и математике. Среди предметов по выбору учащиеся смогут сдать физику, химию, информатику, биологию, географию, историю, обществознание, литературу, родной язык и родную литературу.

Экзамены пройдут с 31 мая по 2 июля. Те выпускники, которые решили не поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ с 24 по 28 мая.

Ранее Рособрнадзор сообщил об изменении требований к проведению ЕГЭ в 2021 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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