Школьникам не придется сдавать экзамен по иностранному языку

В России вступил в силу приказ, который окончательно определил перечень обязательных ЕГЭ.

Так, Министерство просвещения решило, что школьникам не придется обязательно сдавать экзамен по иностранному языку, сообщает РИА "Новости".

Обязательными по-прежнему остаются ЕГЭ по русскому языку и математике. Среди предметов по выбору учащиеся смогут сдать физику, химию, информатику, биологию, географию, историю, обществознание, литературу, родной язык и родную литературу.

Экзамены пройдут с 31 мая по 2 июля. Те выпускники, которые решили не поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ с 24 по 28 мая.

Ранее Рособрнадзор сообщил об изменении требований к проведению ЕГЭ в 2021 году.