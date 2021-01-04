Важно четко сформулировать свои желания

Приближается один из главных для православных христиан праздников – Рождество. Специально для читателей "Утро.ру" астролог Елена Данилова рассказала, как привлечь удачу. Что нужно сделать в канун Рождества, чтобы 2021 год прошел благополучно – в нашем материале.



Как привлечь удачу: советы астролога

Канун Рождества всегда считался особенным магическим периодом, когда люди загадывали желания, выполняли различные ритуалы на привлечение счастья, здоровья, материального благополучия или любви в свою жизнь.

В силу того, что эгрегор у этого праздника очень большой, можно воспользоваться этим для того, чтобы год прошёл на волне удачи и приятного стечения обстоятельств.

В первую очередь стоит поблагодарить высшие силы (Вселенную, Бога) за то, что вы имеете. Даже если вам кажется, что вам чего-то не хватает, оглянитесь вокруг: здоровые близкие, друзья рядом, есть крыша над головой, возможно даже автомобиль, который возит вас в тепле. Работа, которая приносит вам доход, дети, которые радуют своими маленькими успехами. Будьте благодарны, эта сила благодарности способна вывести вас на новый виток развития и реализации.

Во-вторых, важно вспомнить все свои победы и достижения, там, где выдействительно были молодцом и умницей, достигли желаемого. Мы как правило имеем вредную привычку долго переваривать свои ошибки, оплошности, вспоминая, где могли бы поступить по-другому. Рекомендуется выписать все свои успехи, таким образом мозг зафиксирует факт того, что у вас многое получается.

В-третьих, стоит очень ответственно отнестись к тому, что вы хотите получить. Да, очень важно, какой именно посыл в пространство вы формируете. Ведь там, где наше внимание, там и энергия. Следовательно, концентрируйтесь на создании чего-либо, а не на избавлении. Не стоит желать закрыть все долги и кредиты, задумайтесь над увеличением дохода, которого вам будет достаточно для обеспечения всех ваших нужд и хотелок.

Рекомендуется учитывать свободу выбора других людей, поэтому ритуалы на привлечение суженого-ряженого должны быть экологичными, не стоит насильно женить кого-то на себе, ничего хорошего из этого не выйдет.

Всегда исходите из позиции своих ощущений и эмоций, так как человек быстро меняющаяся система, не всегда конкретный человек способен удовлетворить все ваши "пункты по списку" просто потому, что они слишком часто меняются.

Четко осознавая, что вы хотите, вы уже можете приступать к формулированию желания. Самый лучший способ – это записать на листочке. Пусть четкая мысль зафиксируется на бумаге, таким образом появится конкретика и постепенно сформируется план действий, а не просто бесформенная мечта, "сбывать" которую необязательно.

Если желаний несколько, напишите их на разных листочках, и пока пишете, представляйте, как именно вы поймёте, что желание сбылось, что для вас станет моментом, когда вы будете уже с этим сбывшимся желанием. Определите для себя какой-то первый шаг, который будет направлен к достижению хотелки, также выпишите его и сделайте в ближайшее время, тем самым запустив не только намерение, но и действие, дав понять пространству, что вы серьезно настроены и готовы получить загаданное. Листочек можете спрятать в укромное место и после того, как написанное исполнится сжечь его с благодарностью.

Помните, что очень многое зависит от вашего намерения и готовности принять тот успех и удачу, о которой мечтаете. И если вы себе "не разрешаете" что-то, то никто не сможет вам в этом помочь. Даже рождественское чудо.