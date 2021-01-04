Пожилая женщина едва сдержала слезы

В социальных сетях обсуждают скандальное видео, на котором девушка рассказала, чем питается ее собака по кличке Моня.

Пользовательница "Тик-тока" поделилась с подписчиками, что в месяц ее питомец съедает примерно 50 килограммов мяса. Также в рацион Мони входят кабачки, огурцы, морковь, тыква, бананы, яблоки и другие фрукты.

Любимый питомец съедает в день около двух килограммов мяса, 1 килограмм овощей и фруктов, а иногда леонбергера балуют крупами.

Такое видео повергло шок российскую пенсионерку, которая решила показать свой пустой холодильник. Пожилая женщина едва сдержала слезы.

"Дорогая девушка, что я вам могу сказать с вашей Моней. Вот мой холодильник пенсионерки, где совершенно все пусто. Ты бессовестная! И это больше не показывай никому, потому что это кощунство", – взбеленилась пенсионерка.

Женщина пожаловалась, что она отработала 50 лет, при этом получает пенсию 18 тысяч рублей. В ее холодильнике нашлись лишь банки с закрутками, сырки "Дружба", пакет молока, масло и сметана.

Пользователи разделились на два лагеря. Одни пожурили пенсионерку за ее резкие высказывания, отметив, что завидовать стыдно, сообщает телеграм-канал "Новости на каждый день". Другие же лишь посетовали, что многие россияне питаются хуже, чем собака.