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Владимир Путин по итогам декабрьской пресс-конференции дал ряд
поручений. В списке задач для кабмина – предложения по индексации пенсий для
работающих россиян. Президент ждет их представления до 1 февраля. Перечень поручений
главы государства можно увидеть на сайте Кремля.
Ранее Путин признал, что вопрос об индексации выплат работающим пенсионеров нуждается в дополнительной проработке. О проблеме заговорил глава ФНПР. По словам Владимира Шмакова, на сегодняшний день ситуация складывается не в пользу работающих пенсионеров. Эта категория платит взносы в ПФР наравне с неработающими россиянами, но индексации выплат не случается до окончательного увольнения.
Ранее "Утро.ру" писало о том, какие изменения ждут российских пенсионеров с 1 января 2021 года. В списке – увеличение страховых пенсий для неработающих россиян.
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