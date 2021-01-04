Отчитаться до 1 февраля: Путин дал поручение по индексации пенсий работающим россиянам

Отчитаться до 1 февраля: Путин дал поручение по индексации пенсий работающим россиянам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент ждет конкретных предложений от кабинета министров

Владимир Путин по итогам декабрьской пресс-конференции дал ряд поручений. В списке задач для кабмина – предложения по индексации пенсий для работающих россиян. Президент ждет их представления до 1 февраля. Перечень поручений главы государства можно увидеть на сайте Кремля.

Ранее Путин признал, что вопрос об индексации выплат работающим пенсионеров нуждается в дополнительной проработке. О проблеме заговорил глава ФНПР. По словам Владимира Шмакова, на сегодняшний день ситуация складывается не в пользу работающих пенсионеров. Эта категория платит взносы в ПФР наравне с неработающими россиянами, но индексации выплат не случается до окончательного увольнения. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, какие изменения ждут российских пенсионеров с 1 января 2021 года. В списке – увеличение страховых пенсий для неработающих россиян.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

В Европе захотели отобрать российские территории

Условием для этого назвали договор 1920 года

Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог

Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей