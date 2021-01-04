Президент ждет конкретных предложений от кабинета министров

Владимир Путин по итогам декабрьской пресс-конференции дал ряд поручений. В списке задач для кабмина – предложения по индексации пенсий для работающих россиян. Президент ждет их представления до 1 февраля. Перечень поручений главы государства можно увидеть на сайте Кремля.



Ранее Путин признал, что вопрос об индексации выплат работающим пенсионеров нуждается в дополнительной проработке. О проблеме заговорил глава ФНПР. По словам Владимира Шмакова, на сегодняшний день ситуация складывается не в пользу работающих пенсионеров. Эта категория платит взносы в ПФР наравне с неработающими россиянами, но индексации выплат не случается до окончательного увольнения.

Ранее "Утро.ру" писало о том, какие изменения ждут российских пенсионеров с 1 января 2021 года. В списке – увеличение страховых пенсий для неработающих россиян.