Ранее президент распорядился подготовить предложения по этому вопросу

Индексацию пенсий работающим пенсионерам прокомментировали в Совфеде. Валерий Рязанский, первый запред комитета по соцполитике, не исключил, что закон парламент может принять до весны 2021 года, если кабинет министров внесет в Госдуму РФ поправки. Об этом пишет РИА Новости.



Напомним, Владимир Путин дал кабмину поручение представить предложения по индексации пенсий россиянам, которые не увольнялись с работы, до 1 февраля. Индексация выплат работающим гражданам не проводится с 2016 года.