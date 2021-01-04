Когда работающим россиянам проиндексируют пенсии: возможные сроки назвал сенатор

Ранее президент распорядился подготовить предложения по этому вопросу

Индексацию пенсий работающим пенсионерам прокомментировали в Совфеде. Валерий Рязанский, первый запред комитета по соцполитике, не исключил, что закон парламент может принять до весны 2021 года, если кабинет министров внесет в Госдуму РФ поправки. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин дал кабмину поручение представить предложения по индексации пенсий россиянам, которые не увольнялись с работы, до 1 февраля. Индексация выплат работающим гражданам не проводится с 2016 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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