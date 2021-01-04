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Индексацию пенсий работающим
пенсионерам прокомментировали в Совфеде. Валерий Рязанский, первый запред
комитета по соцполитике, не исключил, что закон парламент может принять до
весны 2021 года, если кабинет министров внесет в Госдуму РФ поправки. Об этом
пишет РИА Новости.
Напомним, Владимир Путин дал кабмину поручение представить предложения по индексации пенсий россиянам, которые не увольнялись с работы, до 1 февраля. Индексация выплат работающим гражданам не проводится с 2016 года.
Условием для этого назвали договор 1920 года
Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы