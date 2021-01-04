Небольшая хитрость позволит сэкономить время

Любители морепродуктов часто жалуются на то, что из-за того, что кальмаров очень долго чистить, то блюда с этим "морским гадом" редко появляются на праздничном столе. Однако есть способ, который поможет навсегда забыть об этой проблеме.

Существует небольшой секрет, который позволит подготовить кальмара почти мгновенно. Для очистки морского жителя понадобится кастрюля с холодной водой. Будет еще лучше, если добавить в нее несколько кусочков льда. Вторую кастрюлю следует наполнить крутым кипятком.

Для начала следует выпотрошить кальмаров. Для этого выверните его наизнанку и удалите все ненужное. Перед очисткой верните морского гада в исходное положение.

Выпотрошенного кальмара следует положить на шумовку, опустить на мгновенье в кипяток, а затем быстро достать и положить в ледяную воду. При необходимости процедуру нужно повторить несколько раз.

Затем с помощью ножа нужно убрать остатки "одежды" у кальмара. Теперь его можно варить, только перед этим не забудьте его тщательно сполоснуть и разрезать.

Если вы очищали морского жителя таким образом, тогда его нужно погружать в свежий кипяток всего лишь на 30 секунд. В этом случае кальмар получится нежным и ароматным.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как отделить селедку от костей всего за несколько секунд.