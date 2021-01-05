Ряд государств начали восстанавливать экономику после пандемии

Оптимальной иностранной валютой для хранения сбережений в 2021 году станет евро из-за сложившейся динамики восстановления экономической системы Евросоюза после пандемии. Соответствующее заявление сделал финансовый эксперт, представитель "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Как отметил специалист, благодаря эффективному восстановлению Брюссель повлияет на курс российской национальной валюты, опередив позиции доллара. Фискальные программы Соединеных Штатов окажут не самое благоприятное воздействие на доллар, так как создадут девальвационное давление.

В первые шесть месяцев 2021 года евро опередит доллар в 1,3 раза, что и доказывает эффективность европейской валюты в сравнении с американской. В качестве запасного варианта можно обратить внимание на юань и иену, а также валюты стран, входящих в БРИКС.

Так, из-за низкой базы Индия стала демонстрировать экономический потенциал после пандемии на геополитическом поле. Тем не менее, описанные варианты довольно непривычны для российского населения, передает РИА Новости.

Ранее зампред Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что гражданам РФ лучше отказаться от хранения сбережений в долларах из-за санкционных мер Соединенных Штатов, подрывающих свою национальную валюту.