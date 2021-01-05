Стали известны размеры максимальной и минимальной выплаты

В России в 2021-м, как и в предыдущем году, безработные граждане смогут получать максимум 12 130 рублей и минимум 1500 рублей. Об этом рассказала пресс-служба кабинета министров.

Как говорится на сайте правительства, премьер-министр подписал соответствующий приказ. Первые три месяца россиянин без работы станет получать 75% от зарплаты, однако выплата не может превышать максимальный размер пособия. В следующие три месяца выплата уменьшится до 60%, но она не сможет быть выше пяти тысяч рублей.

В марте 2020-го максимальный размер по безработице повысился до 12 130 рублей. Это была временная мера, которую правительство одобрило в качестве поддержки во время пандемии коронавируса. Позже ее действие было решено продлить.