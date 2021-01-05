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Дмитрий Песков дал большое интервью Владимиру Соловьеву. Представитель Кремля рассказал не только о политике и международных отношениях. Он также коснулся и вопроса своей работы с главой государства Владимиром Путиным.
Соловьев узнал у Пескова о том, может ли Путин позвонить ему и спросить: "Что ты наговорил?". Пресс-секретарь президента признался, что такие моменты случаются, хоть и нечасто. После этого Пескову приходится кое-что корректировать.
На этом телеведущий не успокоился. Он поинтересовался, а стоял ли когда-нибудь вопрос о его увольнении.
Как ответил Песков в интервью ютуб-программе "Соловьев Live", ему приходилось слышать серьезную критику со стороны президента.
Соловьев также уточнил, когда глава России критикует, то пресс-секретарю после этого жить, наверное, сразу не хочется.
"Не хочется. Бывает жестко, да",
– не стал скрывать Песков, добавив, что бывает Путин жестко ему указывает на недочеты.
Песков также отметил, что считает своего начальника хорошим человеком. И рассказал, что президент РФ фактически живет на работе, прерываясь на свою жизнь лишь на пять минут. По его словам, в таком ритме мало бы кто смог жить.
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