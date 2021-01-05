Какие продукты подорожают в 2021 году

Какие продукты подорожают в 2021 году
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Россиянам придется выкладывать из кошелька больше денег не только за сладости

В последнее время эксперты то и дело предупреждали россиян о том, что некоторые виды товаров в 2021-м заметно станут дороже. "Утро.ру" рассказывает, цены на какие продукты повысятся в ближайшие 12 месяцев.

Так, ожидается, что изменения коснутся популярных у россиян продуктов, например, алкоголя. Это случился из-за того, что акцизы на спиртное увеличатся. Больше всего подорожает водка – на 5,7%. На целых 10% может стать дороже шоколад. 

Также экономисты опасаются, что из-за заморозки цен на базовые продукты, которую объявило правительство после жесткой критики Владимира Путина, может возрасти стоимость продуктов из люксового сегмента.  

К тому же, если цена на основные сорта хлеба будет зафиксирована, то на другие, например, фитнес станет больше. Вероятно, россиянам придется больше платить за овощи и фрукты, а также импортные товары. На это повлияет курс валют. Ожидается, что раскошелиться гражданам придется также на мясо. 

Полина ИВАНОВА

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