Россиянам придется выкладывать из кошелька больше денег не только за сладости

В последнее время эксперты то и дело предупреждали россиян о том, что некоторые виды товаров в 2021-м заметно станут дороже. "Утро.ру" рассказывает, цены на какие продукты повысятся в ближайшие 12 месяцев.

Так, ожидается, что изменения коснутся популярных у россиян продуктов, например, алкоголя. Это случился из-за того, что акцизы на спиртное увеличатся. Больше всего подорожает водка – на 5,7%. На целых 10% может стать дороже шоколад.

Также экономисты опасаются, что из-за заморозки цен на базовые продукты, которую объявило правительство после жесткой критики Владимира Путина, может возрасти стоимость продуктов из люксового сегмента.

К тому же, если цена на основные сорта хлеба будет зафиксирована, то на другие, например, фитнес станет больше. Вероятно, россиянам придется больше платить за овощи и фрукты, а также импортные товары. На это повлияет курс валют. Ожидается, что раскошелиться гражданам придется также на мясо.