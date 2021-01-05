Стало известно о планах Путина на Рождество

Российский лидер не станет изменять своим традициям

Президент России Владимир Путин намерен посетить одну из церквей в Рождество, где примет участие в богослужении. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил госслужащий, глава государства не станет изменять свою традицию. Сам Песков понаблюдает за торжественной церемонией в удаленном формате.

Как пишет издание "Подъем", ранее в медиа появилась информация о том, что глава РФ, вполне вероятно, посетит на Рождество церковь Николы на Липне под Великим Новгородом.

Егор МАЛКОВ

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