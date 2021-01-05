Неизвестный объект испугал местных жителей

Жители острова Оаху на Гавайях смогли запечатлеть на камеры крупногабаритный объект, который оказался в небе 31 декабря. Некоторые очевидцы решили сообщить об инциденте в службу экстренной помощи.

По словам многих свидетелей, речь идет об НЛО, который имел подолговатую форму, светившуюся в темноте. В управлении гражданской авиации субъекта также заявили, что в момент обнаружения неопознанного летающего объекта не заметили ничего подозрительного – вечер 31 декабря прошел без крупных происшествий и дорожных аварий.

По словам одного из местных жителей, увиденное заставило его поверить в существование НЛО. Многие свидетели уверяют, что объект двигался с большой скоростью.

В управлении Федеральной авиационной администрации Cоединенных Штатов позднее заявили, что ведомство "подтвердило факт" появления неопознанного объекта, передает портал Hawaii News now.

Ранее американские СМИ распространили информацию о появлении очередного НЛО в виде огромного шара, который пронесся в небе над штатом Вирджиния на огромной скорости.