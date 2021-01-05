Националистов возмутило, какой язык использовала звезда соцсетей

Александра Чистова – популярный на Украине блогер. За жизнью девушки наблюдают в "Инстаграм" почти два миллиона человек. Праздники не прошли для звезды соцсети спокойно, она угодила в скандал. Она поздравила подписчиков с Новым годом на русском языке, что вызвало недовольство среди радикалов.

Чистова опубликовала свое сообщение в историях. Послание привлекло внимание украинского радикала, экс-главу ячейки запрещенной в РФ группировки "Правый сектор" Сергея Стерненко.

В комментариях к посту Стерненко в "Твиттер" националисты не скупились на негативные отзывы и даже угрозы. Радикалы призвали показать Чистовой, где ее место. Некоторые удивлялись, как девушке до сих пор не вправили мозги, передает РИА "Новости".

К слову, блогер, особо популярная во Львове, часто использует в своих постах русский язык. На Украине то и дело происходят скандалы из-за использования людьми не мовы, а языка страны-"агрессора", как выражаются в Незалежной.