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Экс-губернатор Камчатского края Владимир Бирюков скончался в 87-летнем возрасте. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
О причинах летального исхода не сообщается. Согласно приведенным данным, смерть Бирюкова наступила сегодня, в среду.
Владимир Бирюков возглавлял должность главы региона с 1991 по 2000 годы. Как отмечает пресс-служба регионального заксобрания, бывший губернатор совершил огромный вклад в развитие Камчатки, положив начало развитию энергетики в в регионе.
Ранее сообщалось о смерти мэра Уфы, скончавшегося из-за коронавируса в 61-летнем возрасте.
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