О причинах смерти бывшего чиновника не сообщается

Экс-губернатор Камчатского края Владимир Бирюков скончался в 87-летнем возрасте. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

О причинах летального исхода не сообщается. Согласно приведенным данным, смерть Бирюкова наступила сегодня, в среду.

Владимир Бирюков возглавлял должность главы региона с 1991 по 2000 годы. Как отмечает пресс-служба регионального заксобрания, бывший губернатор совершил огромный вклад в развитие Камчатки, положив начало развитию энергетики в в регионе.

Ранее сообщалось о смерти мэра Уфы, скончавшегося из-за коронавируса в 61-летнем возрасте.