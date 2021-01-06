Белорусский лидер также высказался и о Владимире Зеленском

Александр Лукашенко дал большое интервью российской журналистке Ниле Аскер-заде, в котором оценил свое отношение к Владимиру Путину. Отрывок передачи появился .

Во время интервью для программы "Действующие лица" Аскер-заде спросила у белорусского лидера, считает ли он Путина своим другом. Александр Лукашенко высказался на этот счет однозначно.

"Да, я его (Путина – пример редакции) считаю своим другом", – заявил президент.

Следом журналистка поинтересовалась у Лукашенко, есть ли у него еще друзья, однако в отрывке ответа главы РБ не было вставлено.

При этом таких же теплых чувств к нынешнему украинскому президенту он не испытывает. Белорусский лидер заявил, что на Зеленского зла не держит, однако "с колена бы с ним не здоровался". Напомним, летом 2020 года в Минске задержали 33 россиян из-за подозрения в подготовке госпереворота в Белоруссии на фоне президентских выборов. Как оказалось позже, эта провокация была подготовлена сотрудниками спецслужб Украины для того, чтобы наказать участников конфликта на Донбассе.

Также Лукашенко отметил, что от политики многовекторности отказываться не намерен. Он заявил, что Минск хочет и будет выстраивать отношения с Вашингтоном.

Россия является одной из стран, где признали Александра Лукашенко легитимным президентом. На Западе же против него ввели санкции, требуя отставки из-за фальсификациях на выборах.