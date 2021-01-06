"Академика Черского" заметили на недостроенном участке "Северного потока - 2"

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Трубоукладчик "Академик Черский" встал на место недостроенного участка "Северного потока-2" вблизи датского острова Бронхольм.
Как сообщает глобальная система позиционирования судов Marine Traffic, несколько часов назад судно встало на якорь. Компанию по пути из Калининграда ему составили суда снабжения "Умка" и "Балтийский исследователь".
Напомним, "Академик Черский" уплыл из экономической зоны Дании в начале декабря. Датский регулятор сообщал, что работы по достраиванию "Северного потока – 2" могут начаться 15 января.
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