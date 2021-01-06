Коломойский сбежит в Россию из-за правды о крушении "Боинга" MH17 - СМИ

Для олигарха это станет единственным шансом рассказать, что действительно произошло в 2014

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в курсе тайных подробностей крушения малазийского "Боинга" над Донбассом. Это, по мнению, бывшего политика Украины Олега Царева, станет поводом для побега мужчины в Россию.

Царев рассказал в интервью "Политнавигатору", что на олигарха сейчас оказывают сильное давление, в том числе и через ЦРУ. Вместе с Коломойским правду знает и бизнесмен Геннадий Корбан, поскольку они вдвоем имели отношение к организации катастрофы с MH17.

Сейчас, отметил экс-политик, олигархи враждуют. Они бы давно раскрыли компрометирующую информацию друг на друга, но ситуацию ухудшает то, что на каждого есть "папка" по делу о малазийском "Боинге".

"И если начинать рассказывать, то надо рассказывать и за Боинг. Фактически там больше занимался Корбан, Коломойский просто курировал все это дело", – заявил политик.

На Западе, по словам Царева, "правда" о катастрофе никому не нужна. Коломойский может раскрыть ее только при одном условии – если сбежит в Россию.

Недавно бывший соратник Порошенко заявил, что собирается дать показания по крушению "Боинга" над Донбассом в суде Гааги, хотя украинские спецслужбы настойчиво советовали ему этого не делать.



