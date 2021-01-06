Верующим напомнили об испытании Божьем

Коронавирусная эпидемия стала очередным испытанием для человечества. От верующих людей требуется принять это как ниспосланное Богом, поэтому наступившие трудности необходимо перетерпеть, о чем гласят многочисленные пророчества старцев, живших в XX веке.

Так, существуют предсказания святых, которые говорили о том, что христианам предстоит пережить времена, когда наступит пора возрождения и восстановления, однако посещение церквей будет запрещено. Феодосий уточнил, что в Божии храмы вход останется закрытым, несмотря на позолоченные купола.

Один из преподобных напомнил о том, что однажды настанет время, в которое верующие должны запастись запасами святой воды и еды на несколько месяцев. При этом церкви будут работать, однако никто не сможет в них причаститься.

Не исключено, что для православных христиан, проживающих на территориях Австралии, Соединенных Штатов и Европы, эта пора уже наступила. Что касается жителей России, то, вполне вероятно, им придется столкнуться со сложившимися реалиями уже в ближайшее время. Об этом говорили многие святые, ушедшие в мир иной еще в прошлом веке, включая Кукшу Одесского и Амфилохия Почаевского, передает портал "Православие.ру".

А покойный схиархимандрит Феофил во время прохождения лечения в госпитале постоянно заявлял о том, что во время будущей эпидемии необходимо "делать все", как во время холеры. Также священнослужитель призвал православных молиться Божьей Матери.

Ранее в Православной церкви прокомментировали "всплывшие" пророчества Серафима Флоренского, якобы предрекшего конец света, который будет ознаменован всероссийским царством, несущим угрозу всему остальному миру.