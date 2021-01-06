В России появились новые вправила поступления в вузы

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Отслеживать ход вступительной компании абитуриенты смогут дистанционно. Правительство утвердило новый порядок работы сервиса "Поступление в вуз онлайн".
Через эту систему поступающие смогут подать заявление в вуз в электронном формате. Как указано в распоряжении правительства, опубликованного на сайте правовой информации, подтверждать свои действия можно будет посредством электронной подписи.
Напомним, сервис запустили в июне 2020 года. Тогда к нему подключились 54 вуза. С этого года заявления через него будут принимать еще 137 учебных заведений, а к следующему году к сервису подключится вся страна.
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