РФПИ договорился о поставках "Спутника V" в Сербию

РФПИ договорился о поставках "Спутника V" в Сербию
Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Страна получит 2 млн доз препарата

Российский фонд прямых инвестиций заключил с правительством Сербии контракт, согласно которому российская сторона изготовит и поставит 2 миллиона вакцин от коронавируса "Спутник V". Предполагается, что такой объем лекарства позволит обеспечить вакцинацию 1 миллиона человек. 

С 6 января в Сербии началась вакцинация населения от COVID-19. Первую партию российского лекарства доставили в страну еще 30 декабря 2020 года. Власти Сербии одобрили применение "Спутника" без проведения дополнительных клинических испытаний. 

"Вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах", – указывается в сообщении. 

Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, обе страны давно связывают партнерские отношения. Он отметил, что российская вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью.

Евгения НАГОРСКАЯ

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