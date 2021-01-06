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Российский фонд прямых инвестиций заключил с правительством Сербии контракт, согласно которому российская сторона изготовит и поставит 2 миллиона вакцин от коронавируса "Спутник V". Предполагается, что такой объем лекарства позволит обеспечить вакцинацию 1 миллиона человек.
С 6 января в Сербии началась вакцинация населения от COVID-19. Первую партию российского лекарства доставили в страну еще 30 декабря 2020 года. Власти Сербии одобрили применение "Спутника" без проведения дополнительных клинических испытаний.
"Вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах", – указывается в сообщении.
Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, обе страны давно связывают партнерские отношения. Он отметил, что российская вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью.
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