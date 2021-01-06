В Общественной палате назвали принципы работы Фонда поддержки онкобольных детей

В Общественной палате назвали принципы работы Фонда поддержки онкобольных детей
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Глава организации может принимать решения лишь коллегиально

Фонд поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями, работает по принципу прозрачности. Для этого функционирует система, не позволяющая принимать решения в единоличном порядке, заявила член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

Эксперт отметила, что решение президента России Владимира Путина учредить фонд было принято давно. Изначально власти предлагали финансировать дорогостоящее лечение для детей путем повышения налогов на 2% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. По словам Тополевой-Солдуновой, такое решение встретило одобрительную поддержку со стороны населения страны.

Все решения руководителя фонда принимаются в коллегиальном порядке. Отчет о работе организации будет направляться в ОП РФ на ежегодной основе. Каждый член палаты сможет задать необходимые вопросы и внести на рассмотрение свои предложения по оптимизации работы фонда. А для грамотной работы организации в состав управленцев необходимо привлечь не только компетентных специалистов, но и тех, кто обладает высоким уровнем положительной репутации.

Также в попечительский состав фонда вошла директор автономной некоммерческой организации "Авторский центр "Мир Семьи" Ирина Киркора. Она отметила, что подписание Путиным указа о создании "Круга добра" – довольно символичный жест в Рождественский Сочельник. 

"Уверена, что система будет работать и обеспеченные граждане будут ответственно относиться к уплате НДФЛ в повышенном размере, не стремясь скрыть часть доходов, потому что мы всем обществом ответственны за здоровье наших детей. Каждый из нас может оказаться в страшной ситуации болезни маленького члена семьи и вместе мы в силах помочь. Считаю, что для россиян, платящих повышенный налог, – это повод для гордости и чувства сопричастности к решению одной из острейших проблем нашей жизни", – отметила она. 

6 января глава РФ Владимир Путин подписал указ о создании соответствующего фонда, который оказывает помощь детям, страдающим жизнеугрожающими, хроническими и орфанными заболеваниями. На должность руководителя назначили Александра Ткаченко, основателя первого хосписа для детей, передает "Взгляд".

Егор МАЛКОВ

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