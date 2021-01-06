В Общественной палате назвали принципы работы Фонда поддержки онкобольных детей

Глава организации может принимать решения лишь коллегиально

Фонд поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями, работает по принципу прозрачности. Для этого функционирует система, не позволяющая принимать решения в единоличном порядке, заявила член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

Эксперт отметила, что решение президента России Владимира Путина учредить фонд было принято давно. Изначально власти предлагали финансировать дорогостоящее лечение для детей путем повышения налогов на 2% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. По словам Тополевой-Солдуновой, такое решение встретило одобрительную поддержку со стороны населения страны.

Все решения руководителя фонда принимаются в коллегиальном порядке. Отчет о работе организации будет направляться в ОП РФ на ежегодной основе. Каждый член палаты сможет задать необходимые вопросы и внести на рассмотрение свои предложения по оптимизации работы фонда. А для грамотной работы организации в состав управленцев необходимо привлечь не только компетентных специалистов, но и тех, кто обладает высоким уровнем положительной репутации.

Также в попечительский состав фонда вошла директор автономной некоммерческой организации "Авторский центр "Мир Семьи" Ирина Киркора. Она отметила, что подписание Путиным указа о создании "Круга добра" – довольно символичный жест в Рождественский Сочельник.

"Уверена, что система будет работать и обеспеченные граждане будут ответственно относиться к уплате НДФЛ в повышенном размере, не стремясь скрыть часть доходов, потому что мы всем обществом ответственны за здоровье наших детей. Каждый из нас может оказаться в страшной ситуации болезни маленького члена семьи и вместе мы в силах помочь. Считаю, что для россиян, платящих повышенный налог, – это повод для гордости и чувства сопричастности к решению одной из острейших проблем нашей жизни", – отметила она.

6 января глава РФ Владимир Путин подписал указ о создании соответствующего фонда, который оказывает помощь детям, страдающим жизнеугрожающими, хроническими и орфанными заболеваниями. На должность руководителя назначили Александра Ткаченко, основателя первого хосписа для детей, передает "Взгляд".