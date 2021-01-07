Путин поздравил россиян с Рождеством

Глава государства пожелал православным христианам благополучия и успехов во всех начинаниях

Владимир Путин обратился к россиянам по случаю одного из самых главных православных праздников – Рождества Христова. Послание президента появилось на официальном сайте Кремля.

"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям", – говорится в сообщении.

Глава государства акцентировал внимание на том, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии, всячески способствуют нравственному обогащению общества.

Путин пожелал гражданам России успехов, благополучия и исполнения заветных желаний.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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