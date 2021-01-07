Путин поздравил россиян с Рождеством

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Владимир Путин обратился к россиянам по случаю одного из самых главных православных праздников – Рождества Христова. Послание президента появилось на официальном сайте Кремля.
"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям", – говорится в сообщении.
Глава государства акцентировал внимание на том, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии, всячески способствуют нравственному обогащению общества.
Путин пожелал гражданам России успехов, благополучия и исполнения заветных желаний.
Он поставил под сомнение достоверность источников информации
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