Жителей города ждет настоящая сибирская зима

Жителям Москвы пора доставать самые теплые вещи, ведь в столицу идут сильные морозы. Уже с 10 января начнет холодать.

Об этом РИА "Новостям" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В понедельник ночью температура воздуха составит -15-20°C, а днем 11 января будет несильно теплее, всего -12-17°C.

В ночь на вторник ударит настоящий мороз, столбики термометров опустятся до -25°C. Такая же холодная погода ожидается в Московской области.

Подобных морозов не было последние три зимы.