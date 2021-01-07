Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
703 новости
Жителям Москвы пора доставать самые теплые вещи, ведь в столицу идут сильные морозы. Уже с 10 января начнет холодать.
Об этом РИА "Новостям" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В понедельник ночью температура воздуха составит -15-20°C, а днем 11 января будет несильно теплее, всего -12-17°C.
В ночь на вторник ударит настоящий мороз, столбики термометров опустятся до -25°C. Такая же холодная погода ожидается в Московской области.
Подобных морозов не было последние три зимы.
Он поставил под сомнение достоверность источников информации
Об обеспечении лекарством народа в стране и речи пока нет