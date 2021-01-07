Москвичей предупредили об аномальных морозах

Жителей города ждет настоящая сибирская зима

Жителям Москвы пора доставать самые теплые вещи, ведь в столицу идут сильные морозы. Уже с 10 января начнет холодать. 

Об этом РИА "Новостям" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В понедельник ночью температура воздуха составит -15-20°C, а днем 11 января будет несильно теплее, всего -12-17°C. 

В ночь на вторник ударит настоящий мороз, столбики термометров опустятся до -25°C. Такая же холодная погода ожидается в Московской области.

Подобных морозов не было последние три зимы. 

Полина ИВАНОВА

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