Чтобы 2021 год был благополучным, попробуйте соблюдать несколько нехитрых правил

По приметам, в святочные дни можно привлечь в дом деньги – для этого наши предки проводили несложные обряды и помнили о ряде запретов.



Итак, плохим знаком было выкидывать рассыпавшиеся по столу после трапезы крошки хлеба. Их следовало высыпать птицам. Выбросить их в ведро – все равно что пустить по ветру будущее богатство и благополучие.

Астрологи также советуют в святочные дни зажигать благовония. Лучше всего для того, чтобы привлечь достаток и удачу в дом, подходят ароматы корицы и ванили.

Есть и еще один нехитрый обряд, который, по приметам, поможет притянуть деньги в 2021 году. Для этого нужно взять денежную купюру, чем крупнее, тем лучше, и спрятать ее в нарядную коробочку. Тратить эти деньги нельзя до следующего года. Иногда можно открывать коробку и смотреть на купюру, представляя, как в ваш дом приходит благополучие, а кошелек становится толще.

Традиционно на Святки много гадают – на любовь, на замужество, на будущее. О самых популярных способах гадания в святочные дни читайте в нашей подборке.