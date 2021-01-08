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По приметам, в святочные дни можно привлечь в дом деньги –
для этого наши предки проводили несложные обряды и помнили о ряде запретов.
Традиционно на Святки много гадают – на любовь, на замужество, на будущее. О самых популярных способах гадания в святочные дни читайте в нашей подборке.
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