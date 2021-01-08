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Лев Корзун, журналист, ветеран Великой Отечественной, ушел из жизни – печальную новость сообщил Союз журналистов Москвы.
"...мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Льва Игнатьевича. Память о нем — верном друге и старшем товарище —останется в наших сердцах",
– говорится на сайте организации. Генерал-майор Лев Корзун был старейшим членом столичного Союза журналистов.
На фронт Корзун отправился в 17 лет. Он был участником битвы на Курской дуге. Лев Игнатьевич награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды. В списке его наград также тридцать медалей – советских, российских, иностранных.
Помимо журналистской работы в изданиях "Военная мысль" и "Военно-исторический журнал", написания очерков и рассказов, Корзун занимался и научной деятельностью. Ему принадлежит более сотни работ.
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