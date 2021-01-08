Озвучены три возможных сценария

Правительство РФ может решить вопрос с пенсиями для работающих пожилых россиян путем компенсационных выплат, возвращений индексаций, которые были отменены в 2016 году для этой категории, или же с помощью общего повышения размера пособий для пожилых граждан. Такое мнение выразили журналисты сайта "Комсомольская правда".

Согласно приведенным данным, за последний пятилетний период власти не проводили индексацию выплат работающей категории. Таким образом правительство сэкономило более 1 трлн рублей. Как отмечают журналисты, эти средства можно распределить среди всех лиц пенсионного возраста, которые продолжают работать. В таком случае каждый человек, попадающий под указанную категорию, сможет рассчитывать на 100 тыс. рублей. Однако, считает обозреватель, подобный сценарий утопичен из-за отсутствия средств в госбюджете.

Другой сценарий предполагает общую индексацию как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Такой вариант не рассматривает возможность компенсации долгов для тех пожилых лиц, которые продолжают работать. Однако к их пенсии будет начислена прибавка в размере 3-4 тыс. рублей ежемесячно. Для этого властям придется потратить в 2021 году порядка 400 миллиардов рублей, что также довольно проблематично при проведении ежегодной индексации.

Последний вариант представляется самым вероятным. По нему работающие пенсионеры могут рассчитывать лишь на новые индексации, растущие тем же темпом, что и у других пожилых граждан. А все остальное будет начислено после окончательного увольнения и выхода на пенсию. В таком случае государство начнет ежегодно выделять 100 млрд рублей в год в качестве допрасходов. Разница в пенсиях работающих и неработающих сократится, передает сайт "Комсомольская правда".

Ранее глава РФ Владимир Путин поручил кабмину представить варианты по индексации пенсий для работающих пенсионеров.