В Антарктиде нашли останки загадочного существа

Неожиданные кадры обнаружил блогер

Пользователь Сети заявил, что наткнулся на останки, вероятно, какого-то большого существа из доисторической эпохи. Изображение загадочного зверя блогер нашел на Google Earth. Скелет находится в Антарктиде. Об этом пользователь рассказал на своем канале в Ютуб.



Отметим, что за чистую монету "открытие" блогера приняли не все. Нашлись и скептики, которые усомнились, что кости принадлежат доисторическому зверю. Скелет больше смахивает на тюлений, заявили некоторые комментаторы. Об этом пишет The Sun.