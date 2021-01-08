В Антарктиде нашли останки загадочного существа

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Пользователь Сети заявил, что наткнулся на останки,
вероятно, какого-то большого существа из доисторической эпохи. Изображение загадочного
зверя блогер нашел на Google Earth. Скелет находится в
Антарктиде. Об этом пользователь рассказал на своем канале в Ютуб.
Отметим, что за чистую монету "открытие" блогера приняли не все. Нашлись и скептики, которые усомнились, что кости принадлежат доисторическому зверю. Скелет больше смахивает на тюлений, заявили некоторые комментаторы. Об этом пишет The Sun.
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