В Антарктиде нашли останки загадочного существа

Неожиданные кадры обнаружил блогер

Пользователь Сети заявил, что наткнулся на останки, вероятно, какого-то большого существа из доисторической эпохи. Изображение загадочного зверя блогер нашел на Google Earth. Скелет находится в Антарктиде. Об этом пользователь рассказал на своем канале в Ютуб.

Отметим, что за чистую монету "открытие" блогера приняли не все. Нашлись и скептики, которые усомнились, что кости принадлежат доисторическому зверю. Скелет больше смахивает на тюлений, заявили некоторые комментаторы. Об этом пишет The Sun.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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