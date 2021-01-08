Сильная засуха в Крыму привела к истощению водохранилищ

Сильная засуха в Крыму привела к истощению водохранилищ
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
На полуострове обострилась проблема водоснабжения

Последний месяц 2020 года в Крыму, вопреки многократным прогнозам, сопровождался сильной засухой, из-за чего запасы воды в хранилищах перестали вырабатываться, а реки остались пересохшими. Соответствующее заявление сделали в гидрометцентре полуострова.

Таким образом, отметили метеорологи, в конце 2020 года в прошлого года сложилась характерная для предыдущих месяцев картина в виде сильного дефицита осадков. Речные бассейны не наполнились в том числе из-за высокой температуры воздуха.

Специалисты добавили, что в ходе многолетних наблюдений зима в Крыму всегда сопровождалась максимальным количеством осадков. В верховьях рек Альма и Черная, которые располагаются выше Партизанского водохранилища, построенного для водоснабжения Симферополя, и также Чернореченского, снабжающего Севастополь, отсутствует сток. До этого подобное явление наблюдалось 22 года назад.

На сегодняшний день пересыхание сохраняется в основной части рек, протекающих в пределах Алушты, Судака и Феодосии, передает РИА Новости.

По словам специалиста гидрометцентра Крыма Натальи Охрименко, ситуацию может изменить лишь обильный снегопад. В регионе наблюдается сильный недобор воды, водохранилища начали зарастать кустарником.

Ранее заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров заявлял, что в начале 2021 года в Крыму должно улучшиться водоснабжение.

Егор МАЛКОВ

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