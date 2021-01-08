Мужчина выразил надежду на освобождение города из-под юрисдикции украинских властей

Житель Одессы поведал русскоязычному блогеру, проживающему в Соединенных Штатах, о мечте зажить "как в Крыму" и своем неудовольствии политикой украинских властей. По словам мужчины, оптимальным вариантом дальнейшей судьбы его родного региона станет "крымский сценарий".

Одессит поинтересовался у ведущего канала, чем закончится украинский кризис для жителей Незалежной. В ответ автор ролика отметил, что у каждого субъекта государства есть свои варианты, в зависимости от геополитической обстановки.

"Жителям Одессы самим решать судьбу своей земли. Вы ждете изменений. А конфликт в Донбассе может дойти и до вас. Вам я этого не желаю. Я бы предложил вам как-то договориться", – заявил ведущий канала "Четвертое измерение" в "ЮТуб".

Однако в ответ житель Одессы заявил, что для города не имеет смысла искать договоренностей с украинской администрацией, а ведущие оппозиционеры, такие как Юрий Бойко и Виктор Медведчук, не внушают доверия.

"30 лет только и делали, что строили себе дома. Оба воспользуются нами, чтобы устроиться во власти", – убежден житель Незалежной.

Ранее одесский историк Александр Васильев напомнил о давней мечте местных жителей сделать город свободной экономической зоной под протекторатом России.