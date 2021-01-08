Житель Одессы признался в желании жить "как в Крыму"

Житель Одессы признался в желании жить "как в Крыму"
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Мужчина выразил надежду на освобождение города из-под юрисдикции украинских властей

Житель Одессы поведал русскоязычному блогеру, проживающему в Соединенных Штатах, о мечте зажить "как в Крыму" и своем неудовольствии политикой украинских властей. По словам мужчины, оптимальным вариантом дальнейшей судьбы его родного региона станет "крымский сценарий".

Одессит поинтересовался у ведущего канала, чем закончится украинский кризис для жителей Незалежной. В ответ автор ролика отметил, что у каждого субъекта государства есть свои варианты, в зависимости от геополитической обстановки.

"Жителям Одессы самим решать судьбу своей земли. Вы ждете изменений. А конфликт в Донбассе может дойти и до вас. Вам я этого не желаю. Я бы предложил вам как-то договориться", – заявил ведущий канала "Четвертое измерение" в "ЮТуб".

Однако в ответ житель Одессы заявил, что для города не имеет смысла искать договоренностей с украинской администрацией, а ведущие оппозиционеры, такие как Юрий Бойко и Виктор Медведчук, не внушают доверия.

"30 лет только и делали, что строили себе дома. Оба воспользуются нами, чтобы устроиться во власти", – убежден житель Незалежной.

Ранее одесский историк Александр Васильев напомнил о давней мечте местных жителей сделать город свободной экономической зоной под протекторатом России.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Там по ходу не сися европейская а <цензура> вонючая пендоская
Гость
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Не хотели русскую сисю.сосите европейскую сисю.А в России вам делать нечего!!
Гость
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Началос!!! Бандерляку на членяку и клыкяку!!! Урааааа!!!
Гость
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Не "проживающему в Соединенных Штатах, а прозябающему нищеброду сидящему в ютубе чтоб не сдохнуть с той Америке от голода.
Вонючка американская нашел "другана" по несчастью в Одессе.
Гость
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Гость
Медведчука и Бойко обгаживает, а сам спрятался в США и вякает. Революционер, приезжай на Родину и вякай.
Родина у него СССР Что делать будем?
Гость
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Медведчука и Бойко обгаживает, а сам спрятался в США и вякает. Революционер, приезжай на Родину и вякай.
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