Племянница бывшего шпиона вышла на связь после трагедии и раскрыла подробности

В семье экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля произошла трагедия. Его пожилая мама, которая много лет ждала встречи с сыном, умерла в Ярославле от коронавируса. Елене было 93 года. Об этом племянница бывшего шпиона Виктория сообщила СМИ. В больницу женщина попала в конце декабря. У нее было 25% поражения легких, передает РИА Новости. Медикам не удалось ее спасти – 7 января мать Скрипаля скончалась. Позже Виктория снова вышла на связь – она показала журналистам архивные снимки – Сергей Скрипаль с ныне покойными матерью и отцом, и рассказала об отношениях в семье. Складывались они не радужно, по ее словам.



Виктория сообщила, что дочери бывшего шпиона Юлии было "совершенно", что происходит с родней. К бабушке она приезжала крайне редко, не звонила и не писала. Однажды брат Юлии Сергей буквально заставил ее навестить родных.

"…взял Юлю за шкварник (…) и привез",

– откровенничает племянница Скрипаля в разговоре с "Собеседником".

С матерью сам Сергей не виделся 16 лет. С одной стороны, Елена боялась его возвращения в Россию – думала, что его посадят, как говорит Виктория. А с другой – очень ждала этой встречи. Но увидеть сына перед смертью ей так и не удалось. Не приедет Скрипаль и на похороны матери.

"Это даже не рассматривается",

– заявила его племянница.

Мать Скрипаля похоронят рядом с супругом Виктором в Ярославле, на Осташинском кладбище.

С дядей и сестрой Виктория, по ее словам, сейчас не общается и не испытывает такого желания. Она припомнила слова Скрипаля, когда он звонил ей лето 2019 года. Тогда бывший шпион заявил племяннице, что он с дочкой – сам по себе, а остальные члены семьи – сами по себе. Разговаривать после этих слов было уже не о чем, заключила Виктория Скрипаль.

Тем не менее, в декабре 2020 года Юлия дозвонилась сестре и поговорила с ней. В частности, рассказала, в каком сейчас состоянии отец.