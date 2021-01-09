СМИ опубликовали фото покойных Скрипалей

СМИ опубликовали фото покойных Скрипалей
Сергей Скрипаль с отцом. Фото: ukr.media/www.globallookpress.com
Племянница бывшего шпиона вышла на связь после трагедии и раскрыла подробности

В семье экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля произошла трагедия. Его пожилая мама, которая много лет ждала встречи с сыном, умерла в Ярославле от коронавируса. Елене было 93 года. Об этом племянница бывшего шпиона Виктория сообщила СМИ. В больницу женщина попала в конце декабря. У нее было 25% поражения легких, передает РИА Новости.  Медикам не удалось ее спасти – 7 января мать Скрипаля скончалась. Позже Виктория снова вышла на связь – она показала журналистам архивные снимки – Сергей Скрипаль с ныне покойными матерью и отцом, и рассказала об отношениях в семье. Складывались они не радужно, по ее словам.

Виктория сообщила, что дочери бывшего шпиона Юлии было "совершенно", что происходит с родней. К бабушке она приезжала крайне редко, не звонила и не писала. Однажды брат Юлии Сергей буквально заставил ее навестить родных.

"…взял Юлю за шкварник (…) и привез",

– откровенничает племянница Скрипаля в разговоре с "Собеседником".

С матерью сам Сергей не виделся 16 лет. С одной стороны, Елена боялась его возвращения в Россию – думала, что его посадят, как говорит Виктория. А с другой – очень ждала этой встречи. Но увидеть сына перед смертью ей так и не удалось. Не приедет Скрипаль и на похороны матери.

"Это даже не рассматривается",

заявила его племянница.

Мать Скрипаля похоронят рядом с супругом Виктором в Ярославле, на Осташинском кладбище.

С дядей и сестрой Виктория, по ее словам, сейчас не общается и не испытывает такого желания. Она припомнила слова Скрипаля, когда он звонил ей лето 2019 года. Тогда бывший шпион заявил племяннице, что он с дочкой – сам по себе, а остальные члены семьи – сами по себе. Разговаривать после этих слов было уже не о чем, заключила Виктория Скрипаль.

Тем не менее, в декабре 2020 года Юлия дозвонилась сестре и поговорила с ней. В частности, рассказала, в каком сейчас состоянии отец.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА

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