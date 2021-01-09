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Глава российского МИД Сергей Лавров помог школьнице из
Саратова завершить тяжелый 2020 год с широкой улыбкой на лице.
Высокопоставленный госслужащий исполнил мечту семилетней Алины Рейтер – девочка
отправилась в московский дельфинарий, где под присмотром опытного инструктора
поплавала с морскими животными.
После этого девочка дала главе внешнеполитического ведомства отчет о том, как прошла "встреча" с дельфинами. Малышка рассказала, что крепко держалась за плавники морских обитателей и смогла резво покружиться в танце с животными.
Сергей Лавров претворил в жизнь мечту Алины в рамках новогодней акции "Елка желаний". Кроме дельфинария, девочка вместе с мамой сходили в московский зоопарк.
В ЦБ назвали условия