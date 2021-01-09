Трамп взбесился из-за блокировки его аккаунта в "Твиттер"

Трамп взбесился из-за блокировки его аккаунта в "Твиттер"
Дональд Трамп. Фото: White House/Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Действующий президент США продолжает искать альтернативные варианты, как общаться со своими сторонниками

Дональд Трамп пришел в ярость, узнав, что "Твиттер" навсегда заблокировал его аккаунт. Об этом рассказал один из представителей американской администрации.

Сообщается, что реакция действующего президента США была крайне эмоциональной. Однако Трамп не намерен бездействовать. Американский лидер пытается найти альтернативные варианты, с помощью которых он достучится до своей аудитории, передает газета Politico.

Стало известно, что "Твиттер" решил на постоянной основе заблокировать аккаунт Дональда Трампа из-за опасности новых призывов к насилию. Руководство социальной сети пообещало, что любая страница политика будет немедленно удалена.

Напомним, ранее "Твиттер" заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов. Аналогичные решения – только с заморозкой на 24 часа, приняли "Инстаграм" и "Фейсбук".

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия во время утверждения итогов выборов главы государства. Начались столкновения с полицией, в ходе которых пострадали несколько человек. Отмечалось, что во время этого американский лидер публиковал обращения к мятежникам, что и стало причиной последующей информационной блокады. 

Ранее Владимир Соловьев опубликовал видео с выдворением Трампа из Белого дома. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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М
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алле,гараж,т.е,кремль,может пора и нам заблокировать эти помойные фейсбуки-твиттеры,они давно уже напросились как и вся западная пропаганда лгбт,вранья и фейков или ктото из власти кормится у них и поэтому они творят все что хотят в россии
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