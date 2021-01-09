Российских огородников могут наказать за продажу "неправильной" картошки

Российских огородников могут наказать за продажу "неправильной" картошки
Картофель. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Покупать семена можно только в спецмагазинах - иначе выпишут штраф

Россиянам разъяснили правила действия административного кодекса в отношении выращивания картошки на частных огородах. Оказалось, что за такой вид деятельности могут быть наложены штрафы. Рестрикции грозят тем, кто занимается продажей своего картофеля.

Речь идет о торговцах, которые выращивают клубни из нелегальных семян. Как пояснил авторитетный юрист Егор Редин, для того чтобы заниматься производством картофеля на продажу, необходимо закупать специальный посевной материал. Даже если вопрос стоит о торговле картошкой с собственного участка среди соседей по даче.

В беседе с изданием "Прайм" эксперт отметил, что такое нарушение закона сулит физлицам штраф до 500 рублей, а юрлицу придется выложить до 10 тысяч рублей.

Впрочем, Редин считает, что проверять семена будут только у людей, занимающихся торговлей непосредственно на рынках. Так что дачников-предпринимателей, скорее всего, пока трогать не будут.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие запреты начнут действовать с января текущего года.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Гость
Бред очередной!! Картофель выращивается из семян, а на хлебном дереве растут булки!!
А в головах кремлёвской мрази бродит навоз для удобрения правильного картофеля.
Гость
Ответить
Вот уроды!
Гость
Ответить
Бред очередной!! Картофель выращивается из семян, а на хлебном дереве растут булки!!
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