Эксперт заподозрил отсталость в развитии у сына Лукашенко

Эксперт заподозрил отсталость в развитии у сына Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Также Николай может страдать манией величия

Младший сын белорусского лидера Александра Лукашенко – непростой ребенок. Коля с самых ранних лет жил в среде, которая разительно отличается от окружения обычных детей. По мнению известного психолога Рамиля Гарифуллина, такое положение дел могло привести к серьезным психологическим проблемам у наследника Батьки.

Доцент обратил внимание, что Коля, которому в том году исполнилось 16 лет, никогда не имел возможности на равных общаться со сверстниками – к сыну президента всегда относились с особенным пиететом.

Подобострастное окружение в детстве и юности нередко приводит к тому, что люди вырастают с манией величия. Такие последствия вполне могли коснуться и Колю Лукашенко. Кроме того, по мнению психолога, тепличные условия также могли послужить причиной для отсталости в развитии наследника белорусского лидера.

"Возможна даже задержка в развитии социальных установок", - отметил эксперт.

В беседе с журналистами издание "Московский комсомолец" Гарифуллин добавил: такие дети, как Коля, обречены на то, что с самого детства не могут сами распоряжаться своей жизнью.

Кстати, недавно белорусский президент рассказал о личном отношении к лидеру России Владимиру Путину.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Это у них нормально, смена растет как надо! Надо пароною привить еще и шизофрению.
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