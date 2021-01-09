Также Николай может страдать манией величия

Младший сын белорусского лидера Александра Лукашенко – непростой ребенок. Коля с самых ранних лет жил в среде, которая разительно отличается от окружения обычных детей. По мнению известного психолога Рамиля Гарифуллина, такое положение дел могло привести к серьезным психологическим проблемам у наследника Батьки.



Доцент обратил внимание, что Коля, которому в том году исполнилось 16 лет, никогда не имел возможности на равных общаться со сверстниками – к сыну президента всегда относились с особенным пиететом.

Подобострастное окружение в детстве и юности нередко приводит к тому, что люди вырастают с манией величия. Такие последствия вполне могли коснуться и Колю Лукашенко. Кроме того, по мнению психолога, тепличные условия также могли послужить причиной для отсталости в развитии наследника белорусского лидера.

"Возможна даже задержка в развитии социальных установок", - отметил эксперт.

В беседе с журналистами издание "Московский комсомолец" Гарифуллин добавил: такие дети, как Коля, обречены на то, что с самого детства не могут сами распоряжаться своей жизнью.

Кстати, недавно белорусский президент рассказал о личном отношении к лидеру России Владимиру Путину.