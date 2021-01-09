Ушел из жизни известный российский художник

Живописцу было 92 года

Сегодня, 9 января, на 93 году жизни скончался Валентин Сидоров – художник, писатель и академик. Сообщается, что смерть наступила в результате тяжелой болезни.

Трагическая новость появилась в официальном аккаунте Московского художественного института имени В.И. Сурикова – МГАХИ. В свое время Валентин Михайлович окончил данное учебное заведение, а после работал в нем в качестве профессора.

Сидоров является обладателем двух орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, а также лауреатом нескольких почетных премий.

Картины Валентина Михайловича хранятся в крупнейших галереях, в число которых входит и Третьяковская. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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