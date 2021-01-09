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Легендарный физик-теоретик и старейший академик РАН ушел из жизни. Печальную новость сообщили журналистам в Российской академии наук. Об этом пишет РИА Новости.
"Исаака Марковича Халатникова не стало", -
говорится в сообщении.
Халатников был одним из создателей первой советской атомной бомбы.
О причинах смерти пока не сообщалось. Время и место прощания с ученым также еще не названы.
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