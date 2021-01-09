Умер последний из создателей первой атомной бомбы СССР

Исааку Халатникову был 101 год

Легендарный физик-теоретик и старейший академик РАН ушел из жизни. Печальную новость сообщили журналистам в Российской академии наук. Об этом пишет РИА Новости.

 "Исаака Марковича Халатникова не стало", -

говорится в сообщении.

Халатников был одним из создателей первой советской атомной бомбы.

О причинах смерти пока не сообщалось. Время и место прощания с ученым также еще не названы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Когда россиянам могут заблокировать счета: ответ Банка России

В ЦБ назвали условия

Как власти увеличат выплаты работающим пенсионерам: СМИ назвали варианты

Озвучены три возможных сценария

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей