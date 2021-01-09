Исааку Халатникову был 101 год

Легендарный физик-теоретик и старейший академик РАН ушел из жизни. Печальную новость сообщили журналистам в Российской академии наук. Об этом пишет РИА Новости.

"Исаака Марковича Халатникова не стало", -

говорится в сообщении.



Халатников был одним из создателей первой советской атомной бомбы.

О причинах смерти пока не сообщалось. Время и место прощания с ученым также еще не названы.